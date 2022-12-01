На Николаевщине обновили графики отключения электроэнергии

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05.12.2022 17:33

Для Николаева и области утвердили обновленные графики почасовых отключений.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

«В обновленный график ПОЧАСОВЫХ отключений вошли областной центр и все районы Николаевщины. Теперь все без исключения подпадают под обесточивание, но предполагается, что последнее будет меньше.

График ПОЧАСОВЫХ отключений постоянный, то есть одинаковый на каждый день – он будет применяться, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильная.

Но вы должны понимать, что в случае новых атак врага на критическую энергетическую инфраструктуру, погодные условия, аварии и другие нештатные ситуации могут привести к необходимости отключения электроэнергии.

Итак. Потребители разделены на 3 очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет электроснабжения» – написал Ким.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения – около 2 часов. Следовательно, каждый раз после заживления, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Первая очередь потребителей будет отключена от электропитания в следующие часы:

00.00 – 02.00

06.00 – 08.00

12.00 – 14.00

18.00 – 20.00

Вторая очередь потребителей сменит предшественников в следующие часы:

02.00 – 04.00

08.00 – 10.00

14.00 – 16.00

20.00 – 22.00

Третья очередь потребителей будет обесточена в следующие часы:

04.00 – 06:00

10.00 – 12.00

16.00 – 18.00

22.00 – 00.00

В нижеследующем документе вы можете найти свой населенный пункт и адрес.

«Прошу с пониманием относиться к отключениям электроэнергии. Николаевские энергетики делали и будут делать все возможное, чтобы обеспечить наших потребителей электроэнергией», – подытожил Ким.

Фотофакт