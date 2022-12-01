На Николаевщине обновили графики отключения электроэнергии

Для Николаева и области утвердили обновленные графики почасовых отключений.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

«В обновленный график ПОЧАСОВЫХ отключений вошли областной центр и все районы Николаевщины. Теперь все без исключения подпадают под обесточивание, но предполагается, что последнее будет меньше.

График ПОЧАСОВЫХ отключений постоянный, то есть одинаковый на каждый день – он будет применяться, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильная.

Но вы должны понимать, что в случае новых атак врага на критическую энергетическую инфраструктуру, погодные условия, аварии и другие нештатные ситуации могут привести к необходимости отключения электроэнергии.

Итак. Потребители разделены на 3 очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет электроснабжения» – написал Ким.