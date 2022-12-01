На Николаевщине обновили графики отключения электроэнергии

Для Николаева и области утвердили обновленные графики почасовых отключений.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
«В обновленный график ПОЧАСОВЫХ отключений вошли областной центр и все районы Николаевщины. Теперь все без исключения подпадают под обесточивание, но предполагается, что последнее будет меньше.
График ПОЧАСОВЫХ отключений постоянный, то есть одинаковый на каждый день – он будет применяться, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильная.
Но вы должны понимать, что в случае новых атак врага на критическую энергетическую инфраструктуру, погодные условия, аварии и другие нештатные ситуации могут привести к необходимости отключения электроэнергии.
Итак. Потребители разделены на 3 очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет электроснабжения» – написал Ким.
Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения – около 2 часов. Следовательно, каждый раз после заживления, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.
Первая очередь потребителей будет отключена от электропитания в следующие часы:
00.00 – 02.00
06.00 – 08.00
12.00 – 14.00
18.00 – 20.00
Вторая очередь потребителей сменит предшественников в следующие часы:
02.00 – 04.00
08.00 – 10.00
14.00 – 16.00
20.00 – 22.00
Третья очередь потребителей будет обесточена в следующие часы:
04.00 – 06:00
10.00 – 12.00
16.00 – 18.00
22.00 – 00.00
В нижеследующем документе вы можете найти свой населенный пункт и адрес.
«Прошу с пониманием относиться к отключениям электроэнергии. Николаевские энергетики делали и будут делать все возможное, чтобы обеспечить наших потребителей электроэнергией», – подытожил Ким.