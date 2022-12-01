Ученые заявили, что нашли детские игрушки возрастом 5 тысяч лет

Ученые заявили о том, что таблички в виде сов, найденные на Пиренейском полуострове, возраст которых оценивается в 5000 лет, могут оказаться детскими игрушками. Это изменяет существующие представления о том, как дети тех времен пользовались артефактами.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Около 4000 табличек с двумя выгравированными вырезами для глаз и телом, очерченным ниже, были найдены в гробницах и ямах по всему Пиренейскому полуострову. Они датируются медным веком, то есть их возраст составляет 5500-4750 лет. Исследователи предполагали, что эти совы использовались в ритуалах и могли олицетворять умерших или богов.

Теперь ученые предположили, что эти совы изготовлялись детьми по образу местных видов сов и, вероятно, использовались в качестве кукол, игрушек или амулетов.

В ходе исследования учёные изучили 100 табличек. Затем таблички сравнили со 100 рисунками сов, которые нарисовали современные дети от четырех до 13 лет, и нашли в них много общего.

Исследователи обратили внимание на наличие двух отверстий в верхней части табличек. Эти отверстия кажутся непрактичными для того, чтобы продернуть через них шнурок, кроме того, на них не было замечено следов ношения. Поэтому ученые предполагают, что в эти отверстия вставляли перья, имитирующие пучки на головах некоторых региональных видов сов, таких как ушастая сова.

По версии учёных, сов вырезали не мастера, а дети. Таблички все больше напоминали сов по мере того, как дети становились старше и умелее.