Глава Центральной райадминистрации заявил, что необходимо применять админсанкции к николаевцам, которые мусорят и пьют в остановках-укрытиях

Глава Центрального района Александр Береза недоволен, что некоторые горожане ненадлежащим образом относятся к остановкам-укрытиям, которые в последние месяцы устанавливают в разных районах городах, хотя они способны защитить от российских обстрелов.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

— Конечно, они нужны. Со 100% уверенностью могу сказать, что подвал – не бомбоубежище. От чего-то это укрытие сможет спасти, но, к сожалению, был у нас один прилет, и человек погиб именно в подвале. Однозначно, когда Николаев очень плотно обстреливался из РСЗО и кассетными снарядами, то правило 2-х стен, такое укрытие спасало жизнь, - сообщил он.

Александр Береза отметил, что есть случаи, когда люди сбрасывают мусор в таких укрытиях или употребляют там алкогольные напитки. Он считает, что к таким людям следует применять административные санкции. В то же время чиновник добавил, что при обстреле таким моментам люди уделяют меньше внимания.

— Относительно людей, что они проводят там время не по назначению, если говорить об употреблении алкоголя в неопределенном для этого месте за это есть административные санкции. Это тоже самое, когда в довоенное время люди разбивали обычные стеклянные остановки. Люди разные. Если говорить на военном языке, то не важно где ты сможешь себя спасти – в чистой остановке или укрытии или грязном, главное, чтобы спасло. Это с позиции мира смотришь - побелено ли, сухо и тд, а когда город обстреливали, летали ракеты, к городу приближались россияне, то задача была выжить, - добавил он.

Также глава Центрального района сообщил, что в администрации создана специальная группа, которая реагирует на все жалобы по бомбоубежищам и другим укрытиям.

— У нас есть организованная специальная группа, от каждого структурного подразделения есть представитель, они сконтактированы. И, если есть жалобы, они оперативно реагируют. Конечно, есть такие вопросы, когда бомбоубежища десятки лет назад были переданы в частные руки, человек выехал из Николаева, закрыл дверь, а людям нужно где-то прятаться. Даже в таких ситуациях находим выход – даем доступ людям, а после войны уже будем решать с собственниками, – резюмировал он.

Напомним, Береза объяснил, зачем во время войны ухаживать за внешним видом Николаева.