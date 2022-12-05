«Опасность должна стать значительно меньше»: Ким заявил, что в Николаеве пока не собираются возобновлять работу школ и детсадов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на сегодняшний день местные власти не планируют возобновлять работу школ и детских садов в Николаеве.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Он отметил, что многие учреждения в городе разрушены, поэтому этот вопрос будет рассматриваться позже. К тому же для восстановления учебных учреждений нужно дождаться, чтобы опасность со стороны российских захватчиков уменьшилась еще больше.

— У нас очень много школ разрушено или повреждено, но этот вопрос точно будем рассматривать позже. Школы и больницы у нас на индивидуальном отоплении. Этот вопрос пока не стоит, скажем так. Нет (садики тоже не работают, – ПН). Работают несколько учреждений на севере региона, где достаточно безопасно и соответствующие нормам, но вообще этот вопрос сейчас не стоит. Мы должны привыкнуть понимать, что опасность гораздо меньше и потом вернемся к этому вопросу. И нужен запрос от общества, что пора это делать, – сообщил Виталий Ким.

Напомним, в строй Николаева уже ищет фонды, которые помогут с восстановлением разрушенной оккупантами гимназии имени Аркаса.