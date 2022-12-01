Во всех областях Украины, в том числе и Николаевской, введут аварийные отключения электроэнергии

Во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений для сохранения баланса производства и потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

“Сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» вместе с коллегами из облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей. Диспетчеры и инженеры «Укрэнерго» работают над запитыванием пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, уже проводится подключение потребителей”, - говорится в сообщении.

Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений. Первоначально электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

Обновлено. В Николаевоблэнерго сообщили, что могут отключать сразу две очереди почасовых отключений.