В ВР отрицают, что новый законопроект нарушит требования по гуманному отношению к домашним животным

В Верховной Раде объяснили, что законопроект №8150 будет касаться защиты прав потребителей и эффективного контроля безопасности пищевых продуктов. При этом он не должен нарушить требования по гуманному обращению с животными.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В октябре 2022 года народные депутаты парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики зарегистрировали законопроект №8150 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, ветеринарной медицине и благополучии животных». Основной целью инициативы является обеспечение эффективного государственного контроля в области безопасности и качества пищевых продуктов и защита прав потребителей.

Документ разрабатывался вместе с Минагрополитики и экспертной рабочей группой, в которую присоединялись представители государственных органов (Госпродслужба, Минздрав) и профильных ассоциаций (Лига производителей пищевых продуктов, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и др.). Документ содержит важные новшества для потребителей, бизнеса и государства. В частности, предлагается демонополизация рынка ветуслуг, упрощение для малого бизнеса (разрешение производить пищевые продукты животного происхождения на малых мощностях без получения эксплуатационного разрешения). Предлагается упрощение регистрации кормов и возможность ввоза кормовых добавок, зарегистрированных в ЕС, без их дополнительной регистрации в Украине.

Ряд норм позволит потребителям получать безопасную продукцию, в частности благодаря усилению гигиенических требований и более точной маркировке. Есть в документе и евроинтеграционные нормы, способствующие выполнению международных обязательств Украины. А именно регулируется обращение с сельскохозяйственными животными на уровне европейского законодательства, обеспечивается подготовка лиц по соблюдению требований законодательства о благополучии животных.

“Впрочем, некоторые предложения этого документа вызвали негативную реакцию у зоозащитного сообщества. Защитники животных имеют оговорку, что исключение норм, касающихся запрета жестокого обращения с животными, приведут к ослаблению законодательства в этой сфере. Авторы законопроекта, эксперты подробно ознакомились с этими оговорками и должны успокоить общество – ни о каком послаблении речь не идет”, - говорится в сообщении.

Указанные нормы по факту не исключаются, а переносятся, поскольку они содержатся в законе «О ветеринарной медицине» №1206, являющемся базовым законом, определяющим правила обращения с сельскохозяйственными животными и условия их убоя. Также соответствующую область регулируют приказ Министерства экономики от 08.02.2021 №224 и приказ Минагрополитики от 29.08.2022 №628.

“Нормы в указанных актах обязательны к исполнению. А новый Закон Украины «О ветеринарной медицине» №1206, которым регулируется защита сельскохозяйственных животных, полностью евроинтеграционный, содержит максимальную защиту животных от жестокого обращения и определяет широкий спектр требований к благополучию сельскохозяйственных животных, в том числе во время их убоя, исключая любое какие страдания животных”.