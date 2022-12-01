В Николаеве разыскивают пропавшего без вести подростка

В Николаеве полиция разыскивает пропавшего без вести 16-летнего Егора Хашко.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Подросток вчера днем ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост около 190 см, худощавого телосложения, волосы черные длинные карие, глаза карие.
Был одет в куртку цвета хаки, черные спортивные штаны, коричнево-белые кроссовки, при себе у него был рюкзак.
Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 1 по телефонам: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 844-55-58 или 102.