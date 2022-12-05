В Николаеве из-за плановых отключений электротранспорт будет курсировать с перерывами

Троллейбусы и трамваи в Николаеве будут работать в соответствии с графиком почасовых отключений.

Об этом сообщили в КП "Николаевэлектротранс".

Коммунальное предприятие отнесено ко второй очереди потребителей. Электротранспорт будет ходить в следующие промежутки времени:

- 5:00-8:00; – 10:00-14:00; – 16:00-19:30.

Работа в таком графике позволяет обеспечить рабочую перевозку николаевцев. За 30 минут до начала планового отключения водители будут информировать пассажиров о возможном отключении электроэнергии. Это означает, что водитель троллейбуса или трамвая может осуществить остановку, не доезжая до конечной остановки, если электроснабжение будет прекращено.

Также водители предупреждены о необходимости съезда в безопасные парковочные карманы, чтобы не препятствовать движению другого транспорта. Что касается троллейбусов, то на всех маршрутах максимально задействованы троллейбусы марки "Днепр" с автономным аварийным ходом во избежание возможных дорожно-транспортных происшествий.