В Николаеве из-за плановых отключений электротранспорт будет курсировать с перерывами

Троллейбусы и трамваи в Николаеве будут работать в соответствии с графиком почасовых отключений.
Об этом сообщили в КП "Николаевэлектротранс".
Коммунальное предприятие отнесено ко второй очереди потребителей. Электротранспорт будет ходить в следующие промежутки времени:
- 5:00-8:00;
– 10:00-14:00;
– 16:00-19:30.
Работа в таком графике позволяет обеспечить рабочую перевозку николаевцев. За 30 минут до начала планового отключения водители будут информировать пассажиров о возможном отключении электроэнергии. Это означает, что водитель троллейбуса или трамвая может осуществить остановку, не доезжая до конечной остановки, если электроснабжение будет прекращено.
Также водители предупреждены о необходимости съезда в безопасные парковочные карманы, чтобы не препятствовать движению другого транспорта. Что касается троллейбусов, то на всех маршрутах максимально задействованы троллейбусы марки "Днепр" с автономным аварийным ходом во избежание возможных дорожно-транспортных происшествий.
“Однако обращаем внимание – вопросом отключения/подключения электроснабжения занимается "Николаевоблэнерго". Если потребуется изменить графики для стабилизации энергосистемы Украины, то возможны и внеплановые отключения”, - говорится в сообщении.