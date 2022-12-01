После скандала российскому телеканалу «Дождь» в Латвии аннулировали лицензию

В Латвии аннулировали лицензию российского телеканала «Дождь», в эфире которого раздалась скандальная фраза о «помощи» мобилизованным россиянам с оснащением. Ведущий Алексей Коростелев, который сказал это ранее был уволен.

Об этом сообщает Delfi.lv.

Отмечается, что данное решение принял Национальный совет страны по электронным СМИ (NEPLP). Это также подтвердил руководитель последнего Иварс Аболиньш.

По словам Аболиньш, решение связано с учетом государственной безопасности Латвии и общественного порядка.

Известно, что 1 декабря в выпуске программы «Дождя» под названием «Здесь и сейчас» ведущий Коростелев прорекламировал почту и Telegram-канал, который по его словам, был создан для помощи российским военным, которых к тому же ведущий назвал «нашими».

Также во время эфира была показана карта, в которой оккупированный Крым обозначен как часть россии. После инцидента телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро, а ведущего уволили.