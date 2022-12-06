Телеканал ICTV снял документальный фильм о возвращении из плена Героев Мариуполя

Телеканал ICTV подготовил документальный фильм о возвращении из российского плена защитников «Азовстали». В нем ключевые лица, задействованные в подготовке обмена, рассказывают до сих пор неизвестные детали.

Видео опубликовано в YouTube.

Напомним, 21 сентября в Черниговской области прошел самый масштабный с начала широкомасштабной войны обмен пленными между Украиной и россией.

«Они вернулись. Но мыслями все еще там. Защитники из Азовстали наконец-то вернулись домой. Документальный фильм расскажет о том, как проходил самый сложный обмен пленными. Почему всю операцию держали в тайне, и что рассказывают украинские военные о российском плену - смотрите в видео», - говорится в описании к видео.

Героями фильма стали как сами воины и их родные, так и глава ГУР Кирилл Буданов, глава ОП Андрей Ермак, и.о. главы СБУ Василий Малюк и другие.

Андрей Ермак в Telegram прокомментировал фильм.

«Вернуть всех. Задача Президента, которую мы выполняем, возвращая из плена наших людей. Права на ошибку – нет. Детали процессов строго засекречены. Но общество стремится к ответам. У людей есть вопросы «Как это происходит?», «Почему возвращаем сразу не всех?», «Как у нас получается и что за этим стоит?». Фильм «Возвращение» продемонстрирует, как мы работаем, что стоит за процессами обмена, в частности, за возвращением героев Мариуполя. В нем вы узнаете некоторые факты, которые не озвучивались раньше. Также это истории тех, кто уже вернулся и пытается жить дальше. Это эмоции… А еще – это часть документирования преступлений против наших людей…» – написал он.