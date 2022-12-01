Ким вручил награды волонтерам, которые помогают Николаевщине: «Их девиз - вижу цель, не вижу препятствий»

В Международный день волонтера 5 декабря, глава Николаевской ОВА поздравил волонтеров, которые помогают Николаевской области и вручил им награды.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
«Украинские волонтеры они особенные. Можно сказать, что их девиз «Вижу цель, не вижу препятствий» и об этом говорит весь мир. Они получат все, что угодно, в любом месте и за короткое время. Это и есть сущность нашего украинского народа. Думаю, что за волонтерами и социально активными людьми наше будущее. Именно эти люди, которые не сидели на месте и хотели что-то делать для нашей Победы, будут задавать курс и тренд будущей политике государства. Спасибо за вашу работу, потому что без вас ничего бы этого не было! Слава Украине!» – сказал он.
Глава Николаевской ОВА наградил присутствующих почетными знаками отличия за активную общественную позицию, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, обеспечение всесторонней помощи подразделениям ВСУ и внутренне перемещенным лицам.
Также, директор департамента социальной защиты населения Николаевской ОВА Оксана Ельчиева вручила волонтерам благодарности начальника Николаевской областной военной администрации.
«Сегодня волонтер – это действительно то слово, от которого идут мурашки по коже. Потому что каждый из вас делает невероятное и приближает нас каждый день к Победе. Благодарю вас! – сказала она.
Напомним, как Зеленский поздравил волонтеров с профессиональным праздником: «Украина ценит усилия каждого из вас».