В Вильнюсе местные власти приступили к демонтажу шести стел мемориала советским воинам

Во вторник, 6 декабря, в столице Литвы Вильнюсе начались работы по сносу шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение.

Об этом сообщил телеканал LRT.

По сообщению столичного муниципалитета, памятник советским воинам, состоящий из шести гранитных стел, будет демонтирован, чтобы не повредить его, и работы планируется завершить через несколько недель.

- Мы делаем это уважительно, четко, могилы не разрушаем и мы очистим себя от этого советского символа. Счастливый день, счастливый момент, - заявил во вторник журналистам мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По словам главы столицы, после демонтажа памятников на территории «Гринды» они будут уважительно охраняться. Как сложится их дальнейшая судьба, пока неясно. Хотя мемориал привлекает внимание русскоязычных жителей, посещающих кладбище в День Победы, который отмечается в россии, в муниципалитет они не обращались.

Напомним, в августе в Риге демонтировали памятник «Освободителям советской Латвии».