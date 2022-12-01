Ректор НУК Трушляков представил Украину на заседании директоров высшего образования Совета Европы

Ректор НУК имени адмирала Макарова Евгений Трушляков принял участие в прошедшем в Праге (Чехия) заседании директоров высшего образования Совета Европы.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«По поручению Министерства образования и науки Украины было за честь представлять наше государство на заседании директоров высшего образования Совета Европы в столице Чехии Праге. Вместе с Аллой Рыбалко, руководителем экспертной группы по вопросам высшего образования и образования взрослых директората профессионального высшего образования, высшего образования МОНУ, выступили с докладами по ситуации с образованием в Украине, проблемами функционирования наших университетов, которые уложились в результате российской агрессии. Коснулось глубины души, когда наши доклады встречали аплодисментами со слезами на глазах. Всесторонне испытывали от всех участников заседания соболезнования и большое уважение к педагогам Украины, желание помочь и поддержать! Горжусь нашими педагогами, они несокрушимы и непобедимы!» – написал Трушляков.

Следует добавить, что после широкомасштабного вторжения россии в Украину, в результате которого учебные заведения, в том числе и в Николаеве, пострадали в результате ракетных ударов, Министерство университетов и исследований Италии призвало высшие учебные заведения предоставлять стипендии и принимать другие инициативы для поддержки украинских студентов.

Для помощи украинским студентам в вузах Италии и украинским исследователям и преподавателям, участвующим в проектах наших университетов и исследовательских центров, создан специальный фонд в размере 500 тыс. евро. Итальянский парламент впоследствии повысил сумму до одного миллиона евро, расширив критерии соответствия.

Для выделения этих ресурсов Министерство университетов и исследований опубликовало публичные объявления. Подано 42 заявки на получение финансирования, которые сейчас находятся на рассмотрении в Министерстве.