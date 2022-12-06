В Вознесенской ВГА просят уволить депутатов, не поддержавших обращение о деятельности запрещенных пророссийских партий

Начальник Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура обратился к руководителям предприятий, где работают депутаты Южноукраинского городского совета, не поддержавшие обращение, когда их коллеги попросили проголосовать за законопроект, который предоставит законные основания запретить деятельность пророссийских партий на местном уровне. Глава ВГА просит, чтобы этих людей уволили с занимаемых должностей.

Текст обращения и заявление Сергея Шарабуры опубликовано на странице Вознесенского РВА.

В частности, начальник Вознесенской районной военной администрации просит ограничить доступ к рабочим местам депутатам, работающим на объекте критической инфраструктуры – Пивденноукраинской АЭС.

«Обратился к президенту ГП «НАЭК «Энергоатом» Котину Петру Борисовичу в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» о немедленном ограничении доступа к рабочим местам на объект критической инфраструктуры путем увольнения с занимаемых должностей работников Южноукраинской АЭС. Указанные лица, являющиеся работниками стратегического ядерного объекта, входящего в структуру ГП НАЭК «Энергоатом», сознательно, понимая действие закона о запрете некоторых политических партий, ради сохранения собственного влияния во властных органах, публично возражали против обращения по поводу устранения депутатов пророссийских партии от осуществления властных полномочий и препятствовали воплощению законодательных инициатив о предотвращении коллаборационизма. Считаю эти действия необходимыми для обеспечения бесперебойного функционирования ядерного объекта и города-спутника атомной станции, а также для устранения ненадежных и подозрительных лиц от доступа к работе и распоряжения ресурсами объекта критической инфраструктуры», - говорится в тексте.

К сообщению добавлены и другие обращения Сергея Шарабуры, в адрес руководителей других предприятий, на которых работают депутаты, не поддержавшие обращение для решения вопроса деятельности запрещенных пророссийских партий.

Напомним, что семь депутатов Южноукраинского горсовета не поддержали обращение для решения вопроса деятельности запрещенных пророссийских партий.