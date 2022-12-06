С завтрашнего дня в Николаеве изменят графики подвоза питьевой воды

В связи с плановыми отключением электроэнергии в Николаеве изменили график раздачи очищенной воды от КП «Николаевэлектротранс».

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Троллейбус с очищенной водой будет начинать раздачу на локациях:

- улица Куротная, 9/конечная остановка троллейбуса №2 – с 8:00

- проспект Центральный/Шоссейная – с 11:30

- проспект Мира/остановка Строителей по ходу на Площадь Победы – с 14:00 (кроме вторника)

- Херсонское шоссе, остановка 2-я Ингульска – с 17:30 до 18:30.

Трамвай с очищенной водой будет ежедневно работать по адресам:

- улица Декабристов/Потемкинская – с 8:00

- улица Чкалова/6-я Слободская – с 11:00

- Парк Народный сад: ул. Потемкинская/1-я Военная – с 14:00

- улица Кузнецкая/4-я Слободская – с 17:30

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за плановых отключений электротранспорт будет курсировать с перерывами.