Глава МВД заявил, что во вручении повесток на блокпостах нет необходимости

На сегодняшний день, в Украине нет необходимости вручать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.

«Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования для того, чтобы быть мобилизованными в ряды ВСУ. Поэтому сегодня, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что они имеют возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах», - отметил Монастырский.

Напомним, что ранее в рф стало известно о первом случае мобилизации иностранца – повестку вручили белорусу.