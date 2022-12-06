Зеленский посетил раненых защитников на Харьковщине и вручил награды военным медикам

Во время рабочей поездки в Харьковскую область в День Вооруженных Сил Украины Президент Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых военнослужащих.

Об этом сообщается на сайте Офис Президента.

В больнице он встретился с военными медиками, поздравил их с Днем ВСУ и вручил государственные награды.

«Приветствую вас с этим сверхважным для нас всех праздником! Большое спасибо за то, что храните наших воинов, помогаете выжить нашим героям. И хочется в этот день пожелать здоровья людям, поддерживающим здоровье наших военных. Берегите себя, потому что вы бережете Украину», – сказал Глава государства.

Президенту рассказали о состоянии раненых и ходе их лечения. В частности, были отмечены высокие показатели реанимации военных находившихся в состоянии клинической смерти.

После этого Владимир Зеленский посетил раненых защитников Украины, пообщался с ними и вручил государственные награды.

«Большая честь быть сегодня с вами. Благодарю вас за героизм, с которым вы защищаете наше государство, его независимость и территориальную целостность, свободу и жизнь наших людей. Желаю вам скорейшего выздоровления», – отметил Президент.

Напомним, как Зеленский поздравил защитников Украины с днем ВСУ в Славянске, который находится в 50 километрах от линии фронта. Позже в ОП рассказали подробности рабочей поездки Президента на Донбасс.