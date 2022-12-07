В российском детском саду родителей попросили не одевать детей на праздник в костюмы американских героев

Родителей детского сада в Челябинске, россия, настоятельно попросили не одевать своих детей на новогодний праздник в костюмы американских героев.

Об этом «ФедералПресс» сообщил один из читателей.

«Воспитатели некоторых групп настоятельно порекомендовали не наряжать мальчиков на праздник в детский сад в костюмы американских героев. Никакого Человека-паука, Бэтмена, Миньона, Хагги-Вагги и других. Мы и не собирались покупать ребенку любой из этих костюмов. Но сама просьба немного удивила», — цитирует одну из матерей издания.

Родителям мальчиков посоветовали выбрать любой другой костюм в виде зайчика, мишки, лисенка или другой. Все девочки будут снежинками и конфетами.

Как объяснили «ФедералПресс» в комитете по делам образования Челябинска, просто было решено, что в этом году все новогодние праздники в этом детском саду будут посвящены русским народным сказкам, потому и попросили детей не надевать костюмы американских героев.

«Нет прямого запрета на выбор родителями определенных костюмов. Но мы напоминаем, что 9 ноября 2022 года президент российской федерации подписал Указ №809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, - пояснили в пресс-службе комитета по образованию.

Во всех детских садах и школах Челябинска проводятся мероприятия, направленные на развитие патриотизма у детей. И акцент делается на «образе русского богатыря, который является воплощением честности, добра, правды и справедливости» .

Управление образования Челябинской области также сообщило «ФедералПрессу», что не вводило запрета на детские праздничные костюмы.