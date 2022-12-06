Никифоров анонсировал большую пресс-конференцию Зеленского

Организация и проведение большой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского зависит от многих вопросов, касающихся безопасности.

Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в интервью «Интерфакс-Украина», которое вышло 6 декабря.

Никифорова спросили, будет ли итоговая пресс-конференция в этом году или в начале 2023-го.

«Конечно, будет. Но пока каких-то конкретных планов нет. Есть очень много вопросов по безопасности. Если мы организовываем классическую пресс-конференцию с открытой аккредитацией, это автоматически означает, что должно быть абсолютно безопасное место ее проведения – как тогда в метро. А таких мест – попробуй найди. Их, по сути, нет. Кроме шуток, сейчас безопасность – это одно из главных условий», – ответил он.

Предыдущую большую пресс-конференцию Зеленский проводил 23 апреля в киевском метрополитене. Никифоров тогда объяснял журналистам, что эту локацию выбрали в том числе из-за того, что метро выполняет роль бомбоубежища.

