В Украине запустили сайт, который ищет ближайшие места для работы с электричеством и Интернетом

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07.12.2022 09:02

Команда CODY Ukraine запустила сайт SvitloSpot , на котором можно найти ближайшую локацию с электричеством и интернетом, где человек может поработать.

Главная цель проекта, по словам CEO компании Макса Гонтара, «помочь украинцам продолжать работать, несмотря на террористические акты, которые Россия совершает в отношении Украины».

На сайте можно найти места со светом и интернетом в следующих населенных пунктах:

-Киев (поиск охватывает Шевченковский, Печерский, Подольский, Голосеевский, Дарницкий районы);

-Одесса (Приморский район),

- Днепр (доступные районы: Соборный, Центр, Центральный),

- Львов (Шевченковский и Галицкий районы)

- Винница (район центра),

- Ужгород (район центра),

- Ивано-Франковск (район центра),

- Тернополь (доступный район: восточный).

- Вышгород (район центра)

- Буштыно (район центра).

Для поиска пользователю необходимо сначала выбрать нужный город, а затем район.

После этого на сайте появятся имеющиеся предложения с указанием: количества рабочих мест, графика работы локации, типа размещения, стоимости за день (или ее отсутствия) и других важных деталей.

Разработчики анонсируют, что дальше базу будут расширять. При условии готовности бизнеса со свободными местами присоединиться к проекту это можно сделать по ссылке

«Проект в лучших традициях опыта по запуску MVP стартапов сделан за два дня. Но если он действительно сможет решать поставленную перед ним задачу, то мы очень быстро опубликуем обновленную версию, с локациями сразу на карте и другими элементами, упрощающими использование как для пользователей, так и для тех, кто предоставляет места для работы», — добавил Гонтарь. .
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