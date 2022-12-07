В Украине запустили сайт, который ищет ближайшие места для работы с электричеством и Интернетом

Команда CODY Ukraine запустила сайт SvitloSpot , на котором можно найти ближайшую локацию с электричеством и интернетом, где человек может поработать.

Главная цель проекта, по словам CEO компании Макса Гонтара, «помочь украинцам продолжать работать, несмотря на террористические акты, которые Россия совершает в отношении Украины».

На сайте можно найти места со светом и интернетом в следующих населенных пунктах:

-Киев (поиск охватывает Шевченковский, Печерский, Подольский, Голосеевский, Дарницкий районы); -Одесса (Приморский район), - Днепр (доступные районы: Соборный, Центр, Центральный), - Львов (Шевченковский и Галицкий районы) - Винница (район центра), - Ужгород (район центра), - Ивано-Франковск (район центра), - Тернополь (доступный район: восточный). - Вышгород (район центра) - Буштыно (район центра).

Для поиска пользователю необходимо сначала выбрать нужный город, а затем район.

После этого на сайте появятся имеющиеся предложения с указанием: количества рабочих мест, графика работы локации, типа размещения, стоимости за день (или ее отсутствия) и других важных деталей.

Разработчики анонсируют, что дальше базу будут расширять. При условии готовности бизнеса со свободными местами присоединиться к проекту это можно сделать по ссылке