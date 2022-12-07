В Украине запустили сайт, который ищет ближайшие места для работы с электричеством и Интернетом

Команда CODY Ukraine запустила сайт SvitloSpot , на котором можно найти ближайшую локацию с электричеством и интернетом, где человек может поработать.
Главная цель проекта, по словам CEO компании Макса Гонтара, «помочь украинцам продолжать работать, несмотря на террористические акты, которые Россия совершает в отношении Украины».
На сайте можно найти места со светом и интернетом в следующих населенных пунктах:
-Киев (поиск охватывает Шевченковский, Печерский, Подольский, Голосеевский, Дарницкий районы);
-Одесса (Приморский район),
- Днепр (доступные районы: Соборный, Центр, Центральный),
- Львов (Шевченковский и Галицкий районы)
- Винница (район центра),
- Ужгород (район центра),
- Ивано-Франковск (район центра),
- Тернополь (доступный район: восточный).
- Вышгород (район центра)
- Буштыно (район центра).
Для поиска пользователю необходимо сначала выбрать нужный город, а затем район.
После этого на сайте появятся имеющиеся предложения с указанием: количества рабочих мест, графика работы локации, типа размещения, стоимости за день (или ее отсутствия) и других важных деталей.
Разработчики анонсируют, что дальше базу будут расширять. При условии готовности бизнеса со свободными местами присоединиться к проекту это можно сделать по ссылке
«Проект в лучших традициях опыта по запуску MVP стартапов сделан за два дня. Но если он действительно сможет решать поставленную перед ним задачу, то мы очень быстро опубликуем обновленную версию, с локациями сразу на карте и другими элементами, упрощающими использование как для пользователей, так и для тех, кто предоставляет места для работы», — добавил Гонтарь. .