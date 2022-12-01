«6 декабря – день нашей благодарности. Навсегда»: Зеленский в Мариинском дворце поздравил с Днем ВСУ

6 декабря президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение в Мариинском дворце в присутствии украинских военнослужащих.

Видео было опубликовано в соцсетях Президента Украины.

По словам Зеленского, во время записи видео в Мариинском дворце были украинские генералы, офицеры, сержанты и солдаты – «наши герои, родные наших воинов, командиры и представители боевых бригад и подразделений, которые только что прибыли с фронта и снова возвращаются на передовую».

Зеленский поблагодарил защитников и их родителей, напомнил, что сегодня посетил военнослужащих в Славянске Донецкой области, где поблагодарил героев, воюющих с оккупантами на «самых опасных и ответственных направлениях» – сватовском, бахмутском, авдеевском и других в Донецкой и Луганской областях. Также президент сегодня посетил госпиталь в Харьковской области, там он благодарил врачей, которые оказывают помощь раненым.

«Сегодня – день нашей благодарности. Именно такой смысл у 6 декабря – и это навсегда. Теперь только так наши люди будут отмечать День Вооруженных сил Украины – словами благодарности, благодарностью, слезами благодарности. Я уверен, что миллионы раз сегодня в Украине прозвучало или просто подумалось именно так: «Спасибо». Спасибо воинам нашей армии и всем формированием сил обороны Украины. Спасибо родителям наших воинов, которые воспитали действительно победителей. Именно так – победителей. Спасибо всем врачам и медицинским сестричкам, которые спасают раненых героев», – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто укрепляет оборону и обеспечивает украинских воинов всем необходимым.

«Когда в государстве День Вооруженных сил по своему смыслу праздник благодарности, такое государство, я уверен, невозможно преодолеть и невозможно сломать. И сегодня мы все это видим и еще раз увидели», – добавил президент.

Также он и присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших, защищая Украину.