Николаевские морпехи отпраздновали День Вооруженных Сил Украины

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится на странице бригады в Facebook.

Как рассказали морпехи, командир бригады полковник Виктор Сикоза поздравил личный состав с профессиональным праздником и вручил государственные награды, ведомственные награды и ценные подарки лучшим военнослужащим.

Также, николаевские морпехи торжественно составили Клятву морского пехотинца.

«Традиционно кандидаты должны пройти определенные зачеты и психологическую полосу препятствий, но особенностью этого ритуала является то, что вы не просто зачеты, а успешное выполнение боевой задачи продемонстрировали свое достоинство носить штормовые береты. Наша Клятва – это совокупность принципов, определяющих ценностей, нравственных стандартов, которыми на протяжении жизни руководствуется каждый морпех. Поэтому с этого дня вашим долгом должно быть с честью воплощать высокие идеалы, к которым направлялись и которыми жили отважные воины разных времен и народов», - отметил комбриг.