ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Поздним вечером россия атаковала ряд регионов Украины

Уже 287 день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 6 декабря, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 7 декабря.

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02:50 Поздним вечером во вторник, 6 декабря, Россия атаковала ряд регионов Украины. В частности, серию взрывов слышали в Днепре и Запорожье. Сообщается о работе ПВО.

Атаку на Днепропетровскую область в Telegram-канале подтвердил председатель областного совета Николай Лукашук:

«Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные " байкеры" будут припаркованы. Сохраняем спокойствие. И информационную тишину».

Предварительно для новой атаки россияне использовали иранские дроны-камикадзе Shahed после длительного перерыва.

В сети пишут, что движение иранских дронов зафиксировали в небе над Полтавской, Черкасской и Кировоградской областями.

Около 23:05 в Днепре прогремели новые взрывы. До этого сообщалось, что над регионом сбили 5 дронов-камикадзе.

По состоянию на 22.40 воздушная тревога была объявлена в пяти областях - Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской.

01:15 Российские оккупанты с начала полномасштабной войны обстреливают гражданские объекты, в том числе и энергетическую инфраструктуру. Всего в результате вражеских атак погибли 5 энергетиков. Все они находились на рабочих местах. Об этом в интервью для « Радио НВ» рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Кудрицкий отметил, что за время полномасштабной войны в результате российских обстрелов погибли 5 его коллег, находившихся на рабочих местах.

«В частности, и во время этих массированных ракетных ударов. Вчера (5 декабря – 24 канал) у нас тоже пострадал сотрудник. К счастью, он – жив. Он получил ранения, когда был на одном из объектов и направлялся как раз в хранилище», – рассказал председатель правления Укрэнерго.

Он добавил, что сейчас, как оказалось, профессия энергетика очень опасна.

00:15 Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях российских кафиров в Запорожской области 4 декабря, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.