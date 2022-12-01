На «Николаевоблтеплоэнерго» объяснили, с чем связаны перебои в теплоснабжении

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» разъяснило, почему сейчас возникают ситуации, когда отопление либо совсем отсутствует у абонентов предприятия, либо теплоноситель недостаточно горячий.

Соответствующая публикация опубликована на странице предприятия Facebook.

«За последние несколько дней на предприятие поступили десятки жалоб от горожан с вопросами: «Где тепло?», «Почему батареи теплые, а не горячие?», поэтому выясняем, с чем это связано», - говорится в сообщении.

На предприятии назвали причины, по которым возникают подобные ситуации.

- В Николаеве, как и по всей Украине, введены стабилизационные/аварийные отключения электрической энергии.

– В период отсутствия электрической энергии работу приостанавливают и объекты теплоснабжения.

- С появлением электроснабжения специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» безотлагательно возобновляют работу котельных и пуск теплоносителя в дома горожан.

- Теплоснабжение – это технически сложный процесс, и после запуска в работу объектов, нужно время, чтобы теплоноситель был транспортирован в каждый жилой дом. Это не происходит мгновенно.

- ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» делает все возможное, чтобы каждый наш потребитель был с теплом, однако есть ряд факторов, на которые мы, как теплопоставщик, повлиять не можем.

- Балансодержатели жилых домов в настоящее время также должны позаботиться, чтобы внутридомовая система отопления функционировала как следует: не было воздушных пробок, прикрытых задвижек и т.д.