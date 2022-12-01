На «Николаевоблтеплоэнерго» объяснили, с чем связаны перебои в теплоснабжении

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» разъяснило, почему сейчас возникают ситуации, когда отопление либо совсем отсутствует у абонентов предприятия, либо теплоноситель недостаточно горячий.
Соответствующая публикация опубликована на странице предприятия Facebook.
«За последние несколько дней на предприятие поступили десятки жалоб от горожан с вопросами: «Где тепло?», «Почему батареи теплые, а не горячие?», поэтому выясняем, с чем это связано», - говорится в сообщении.
На предприятии назвали причины, по которым возникают подобные ситуации.
- В Николаеве, как и по всей Украине, введены стабилизационные/аварийные отключения электрической энергии.
– В период отсутствия электрической энергии работу приостанавливают и объекты теплоснабжения.
- С появлением электроснабжения специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» безотлагательно возобновляют работу котельных и пуск теплоносителя в дома горожан.
- Теплоснабжение – это технически сложный процесс, и после запуска в работу объектов, нужно время, чтобы теплоноситель был транспортирован в каждый жилой дом. Это не происходит мгновенно.
- ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» делает все возможное, чтобы каждый наш потребитель был с теплом, однако есть ряд факторов, на которые мы, как теплопоставщик, повлиять не можем.
- Балансодержатели жилых домов в настоящее время также должны позаботиться, чтобы внутридомовая система отопления функционировала как следует: не было воздушных пробок, прикрытых задвижек и т.д.
Также на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в очередной раз просят горожан самостоятельно не вмешиваться в работу системы отопления и не использовать химически очищенную воду из радиаторов для собственных нужд, это чревато отсутствием теплоснабжения в доме.
«Эта зима будет сложной, мы должны быть готовы к любому течению событий, поэтому с верой в ВСУ и Победу держим свой фронт», - добавили на предприятии.
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