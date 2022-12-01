Сенкевич заявил, что криминогенная обстановка в Николаеве улучшилась, а часть представителей криминального мира занимается волонтерством

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что часть представителей криминального мира пропала с радаров, а часть занимается волонтерством и благотворительной помощью.

Об этом идет речь в его интервью «РБК Украина».

- Что касается этих людей, то часть из них вообще исчезла с радаров. Часть занимается благотворительной помощью, волонтерят и так далее. Не буду называть их имена, но знаю, слышал, и видел в интернете, что они сами или через близких занимаются такой деятельностью. В общем, война немного сегодня подравняла всех в плане отношения к городу не как к ресурсу, а как к городу, в котором хочется жить, восстанавливать и развиваться, - отметил Сенкевич.

Что касается в общем криминогенной обстановки в городе, то, по словам городского головы, уровень преступлений в Николаеве уменьшился.

- Во время встреч и обсуждения с полицией мы узнаем, что уровень тяжких преступлений и просто преступлений уменьшился. Это связано и с количеством людей в городе, и с введением комендантского часа, запрета продажи алкоголя и так далее. Ситуация в целом улучшилась, - заявил Сенкевич.

Также он прокоментировал нарушения ПДД военнослужащими, о которых ранее говорил и глава ОВА Виталий Ким.