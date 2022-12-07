В Польше запустили онлайн-сбор средств для закупки зимней формы и приборов отопления для ВСУ

В Польше во вторник запустили кампанию по сбору средств на закупку зимнего снаряжения для бойцов бронетанковой бригады имени Пшецлава Ланцкоронского, которая создается в Украине.

Об этом сообщает «Польское радио».

Руководитель аукциона zrzutka.pl, через который осуществляется сбор средств, Бартош Янович на пресс-конференции сообщил, что украинская сторона обратилась с инициативой провести аукцион памятных вещей, пожертвованных спортсменами.

«Миллионы украинцев были лишены доступа к теплу, электричеству, крыше над головой, некоторые из них были вынуждены покинуть свои дома (...). Можете себе представить, насколько труднее простым солдатам на фронте, которые в значительной степени должны полагаться на то, что получают извне. Мне кажется, что пара теплых ботинок, генератор, накопитель энергии или любое согревающее в мороз оборудование может быть более необходимым для выживания, чем самая современная гаубица», — сказал Мацей Гутовский из Korporacja Akademicka Arkonia.

Среди прочего, на аукцион были выставлены переданные украинскими боксерами Виталием и Владимиром Кличко и Василием Ломаченко памятные предметы, а также вещи, переданные польским футболистом Гжегожем Крыховяком.

Организаторы хотят поощрить других польских и украинских спортсменов, а также спортсменов из других стран пожертвовать на аукцион свои кубки или спортивные памятные вещи.

Доноры, которые пожертвуют наибольшую сумму, получат, в частности, фотографии с автографами братьев Кличко или бутсы Гжегожа Крыховяка.

К деятельности по продвижению аукциона также присоединился благотворительный Фонд Кульских, который с начала полномасштабного вторжения рф передает в Украину медицинскую помощь.

Напомним, Минобороны Британии передаст ВСУ 25 тысяч комплектов зимней формы, а также спальники и палатки с обогревом.