«Основные дороги расчищены и безопасны», - Ким рассказал о доступности проезда в населенные пункты на правом берегу Херсона

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что службы расчистили и обеспечили безопасность проезда по основным дорогам на правобережье Херсона. Однако в населенных пунктах и полях еще остаются заминированные территории.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона 7 декабря

— Могу сказать, что основная доступность ко всем населенным пунктам уже есть. Еще есть опасность из-за минирования в населенных пунктах и полях, но основные дороги расчищены и безопасны, по ним можно добраться, – рассказал Виталий Ким.

Также он добавил, что Укравтодор вместе с бригадой военных занимаются восстановлением мостов и дорог как на Николаевщине, так и на территории Херсонской области.

— Там уже есть проездные мосты и их количество в ближайшее время увеличится, - сообщил председатель Николаевской ОВА

При этом главной проблемой Херсона остаются обстрелы со стороны оккупантов, поэтому основная работа и помощь возлагается на военных, которые должны оттеснить россиян подальше от Херсона, чтобы артеллерией и минометами не смогли обстреливать город.

Напомним, вселе Давыдов Брид на Херсонщине возобновили проезд по мосту , разрушенному оккупантами.