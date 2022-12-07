Три судьи Конституционного суда Украины ушли в отставку

Конституционный суд Украины уволил трех судей. Они самостоятельно подали заявление об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Соответствующее решение было принято на специальном пленарном заседании Конституционного суда 7 декабря. С должности судей КСУ уволили Ирину Зовгороднюю, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

«По результатам заседания Конституционный суд Украины принял решение об удовлетворении указанных заявлений » , – говорится в сообщении.

Напомним, как 1 декабря 2021 года глава НАПК Александр Новиков составил протоколы об административном правонарушении в отношении судей Конституционного суда Украины (КСУ) Владимира Мойсика, Игоря Слиденко и Ирины Завгородней. По последней судье было составлено два административных протокола.