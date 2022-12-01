Кабмин уволил главу Госслужбы по этнополитике и свободе совести, которая не поддерживала запрет УПЦ МП

Кабинет Министров Украины на заседании 6 декабря уволил Елену Богдан с должности главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Уволена Богдан Елена Владимировна с должности председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести», - написал он.

Историк и религиовед Андрей Ковалев, который сейчас служит в ЗСУ заявил, что Богдан последовательно защищала интересы Украинской православной церкви Московского патриархата и блокировала перерегистрацию общин, которые переходили в Православную церковь Украины.

Он добавил, что Богдан является ключевой чиновницей, от которой зависит реализация религиозной политики.

«Теперь очень важно, чтобы госпожа Богдан не избежала ответственности, а объяснила в Службе безопасности Украины свои действия и решения по принципиальной защите Московского патриархата», – подчеркнул он.

Напомним, что СБУ обыскивала монастыри УПЦ МП в трех областях.