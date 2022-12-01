Глава Госспецсвязи заявил, что при блэкауте радио, ТВ и мобильная связь продержатся по меньшей мере 3 суток

В случае блэкаута, то есть полного исчезновения электроэнергии, национальный телемарафон и 5 радиокомпаний будут иметь возможность работать еще не менее 3 суток, мобильные операторы также должны обеспечить возможность предоставлять связь в течение 3 суток.

Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в эфире телемарафона 7 декабря.

— На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон – также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива. Телевидение и радио будут работать, у нас работают средние волны, Украинское радио, работают радио (станции) в FM-диапазоне, где вы можете услышать самую необходимую информацию, - заявил он.

Щиголь сказал, что Госспецсвязи обеспечивает резервирование сигнала концерна радиовещания и телевидения. Он призвал граждан иметь радиоприемники с батарейками.

Щеголь также прокомментировал возможное исчезновение мобильной связи. По его словам, сейчас работает 82% базовых станций, в Луганской и Херсонской области их восстанавливают. После массированного ракетного удара в Украине не работали около 45% базовых станций. Однако каждую базовую станцию не могут обеспечить генераторами.

— Большинство базовых станций операторов зарезервированы аккумуляторами, но когда исчезают света все из WiFi-сетей, которые также не работают, переходят на базовую станцию, — и там, где есть резервирование на 2 часа, она работает пол часа, — добавил он.

По словам главы Госспецсвязи, во исполнение решения СНБО и указа президента, которому неделю, «все операторы должны зарезервировать критические точки минимум также на трое суток». На сегодняшний день эта работа проводится.

Подводятся сети к «пунктам несокрушимости», которые также должны быть зарезервированы фиксированной связью на трое суток.

Напомним, 24 ноября в Украине не работала половина базовых станций связи , а самая плохая ситуация была на Николаевщине.