Точки «Николаевоблтеплоэнерго» продолжают ежедневно предоставлять 600 тысяч литров очищенной воды – предприятие планирует запустить еще 45 станций

Точки выдачи очищенной воды на базе «Николаевоблтеплоэнерго» продолжают снабжать горожан водой. Ежесуточно предприятие выдает 600 000 литров воды.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».

Начиная с апреля, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в условиях отсутствия централизованного водоснабжения с реки Днепр из-за повреждения водопровода войсками рф было вынуждено, кроме подготовки к отопительному сезону, заняться и обустройством скважин и установкой станций обратного осмоса. Ведь от этого зависел старт отопительного сезона 2022-2023 годов – для теплосетей нужна качественная химически очищенная вода, и более 200 тысяч человек в городе без централизованного водоснабжения не должны быть лишены элементарной и сверхважной – питьевой воды.

«Совершенно циничные и варварские действия рф лишили в апреле николаевцев не просто привычных благ, а элементарной базовой потребности – питьевой воды. Благодаря оперативному взаимодействию всех служб и предприятий в городе и области мы начали искать выход из сложившейся ситуации. Так, специалисты, еще вчера занимавшиеся теплоснабжением, начали обустраивать скважины и научились устанавливать и обслуживать станции обратного осмоса воды, не оставляя своих основных обязанностей», - рассказывает директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

В настоящее время предприятием установлено 34 станции обратного осмоса, которые функционируют для очистки воды для обеспечения нужд горожан. В общей сложности с апреля 2022 года жителям Николаева было роздано более 50 метров кубических воды или 50 000 000 литров. В среднем на сегодняшний день суточное потребление очищенной воды со станций, установленных на предприятии, составляет 600 кубометров, или 600 000 литров в сутки.

«На самом деле на сегодняшний день чрезвычайно важно, чтобы каждый оставшийся в городе николаевец имел возможность в шаговой доступности набрать бесплатно качественную очищенную воду, поэтому мы продолжаем работу в этом направлении. В дальнейшем планируем установку еще 45 станций очистки воды в разных районах города. Без донорской помощи международных и украинских организаций и предусмотрения и выделения средств на обслуживание станций обратного осмоса воды из городского бюджета – раздача воды в таких масштабах была бы нереальной», - отмечает Николай Логвинов.

ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" выражает благодарность за постоянную помощь и поддержку Николаевскому городскому совету, компаниям "Ecosoft", "Wise Water", "Water Mission", "Oxfarm", "Acted", "Новая жизнь", благотворительной организации "Razom for Ukraine" , фонда «Бок о бок», объединению «Ukrainians in the Carolinas», Посольству Дании в Украине, датским компаниям, ПРООН в Украине и всем, кому небезразлична судьба Николаева.

Список адресов выдачи очищенной воды: https://cutt.ly/Q0qUcib.