Возле Молдовы или Румынии могут расположить турецкие плавучие электростанции для Украины

Турецкая компания Karpowership ведет переговоры о том, чтобы направить корабли-электростанции в Румынию или Молдову и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину для помощи энергосистеме.

Об этом в интервью Anadolu Agency рассказала президентка компании Зейнеп Харези.

Компания обсуждает поставки до 400 МВт мощности в Украину с помощью плавучих электростанций.

«Сейчас мы ведем переговоры с Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими организациями по оказанию помощи, чтобы найти правильное решение. Мы можем направить корабли в Румынию или Молдову и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину», - рассказала Харези.

По ее словам, любое имущество, которое направляется в Украину, пока не может быть застраховано, поэтому они не могут быть уверены в безопасности судов. Поэтому, хотя сначала суда планировали расположить возле Одессы, и представители компании встречались с руководством Одесской области, планы пришлось изменить.

«Между Румынией, Молдовой и Украиной действуют линии электропередач. Мы можем разместить корабли в Румынии и Молдове и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину», - объясняет руководитель компании.

Таким образом снимается проблема страхования. Херези добавила, что ведутся переговоры о мощности примерно 300-400 мегаватт.

«Эти мощности могут обеспечить электроэнергией один миллион домохозяйств. Мы можем направить три-четыре корабля для обеспечения этой мощности», - рассказывает Харези.

Кроме того, суда могут размещаться в различных гаванях. Плавучие электростанции могут начать поставки электроэнергии в течение месяца после окончательного согласования технических, коммерческих и безопасностных вопросов.

Она добавила, что компания предлагает электроэнергию ниже себестоимости производства электроэнергии в Молдове и Румынии и ниже стоимости европейского энергетического пула.

Напомним, ранее немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением о размещении плавучих электростанций. Они могут работать в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.