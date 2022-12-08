Politico признал Зеленского самым влиятельным человеком Европы, а путина – неудачником года

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.

«Только посмотрите, как побеждающие на выборах европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоять рядом с ним – вот как политики стремятся, чтобы их видели. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил во вторжение россии в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером», – пишет Politico.

В рейтинг самых влиятельных людей Европы, который возглавил Зеленский, издание включило 28 человек: 18 мужчин и 10 женщин. Ровно половину мест в списке Politico занимают политики, остальные 14 – дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи.

В прошлом году рейтинг Politico возглавил Марио Драги. К тому времени он был премьер-министром Италии.

В то же время Politico признало российского диктатора Владимира Путина «неудачником года» и отнесло в рейтинг в раздел «Мечтателей».

«Мечта владимира путина о великой россии вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и... Путин давно стремится вернуть россии статус великого государства, который она имела во времена Советского Союза. Зато его вторжение отвергло его страну к третьестепенному статусу, неспособному преодолеть противника, которого она недооценивала и презирала. В условиях западных санкций, когда ее нефтяной экспорт сокращается, а союзники все больше отступают от вони слабости, россия прибегает к фиктивным референдумам и бряцания ядерными саблями, пытаясь оказывать давление на Запад, чтобы он позволил пути создать видимость победы. Остальные бы сократили свои потери и отступили, но упрямство путина означает, что война, скорее всего, затянется. Для Европы это и дальше будет означать безудержную инфляцию, заоблачные цены на энергоносители, дефицит удобрений и газа, что будет оказывать давление на экономику и политическую систему. Неспособность путина реализовать свою мечту не означает, что он не будет продолжать быть кошмаром для своих соседей», – пишет издание.

Отмечается, что российский президент цепляется за свою так называемую "специальную военную операцию".

Его решение о призыве сотен тысяч россиян привело к тому, что мужчины призывного возраста начали уезжать из страны.

Тем временем, украинская армия, ободренная территориальными достижениями, западными поставками оружия и захваченной российской техникой, продолжает оказывать давление.

Российского министра иностранных дел сергея лаврова в Politico назвали «темным дипломатом». Лавров попал в раздел «Разрушителей».

«Имея в своем распоряжении изящные пропагандистские инструменты, 72-летний министр иностранных дел и его армия дипломатов успешно использовали глобальный аппетит на газ и зерно и максимально использовали сложные отношения Запада со своими бывшими колониями, используя каждую предоставленную возможность, чтобы выставить Европу в дурном свете. или еще хуже», – отметило издание.

Отмечается, что лавров распространяет ложь, что высокие цены на продовольствие и дефицит удобрений вызваны не вторжением россии в Украину, а западными санкциями.

Издание составило список на основе экспертных знаний и представлений своих журналистов, а также влиятельных людей, с которыми они общаются.

Напомним, как же урнал Time признал Зеленского человеком года – также отметили дух украинского народа.