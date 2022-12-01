В «Укрэнерго» рассказали, где самая сложная ситуация с электроэнергией

По состоянию на 11:00 8 декабря из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе – вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Для облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений. Для получения точной информации по отдельному региону в «Укрэнерго» рекомендуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке.

Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение.

В восточном регионе, там, где разрешается ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы.

Круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе продолжается процесс заживления бытовых потребителей по резервным схемам.