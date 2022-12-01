Зеленский присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным «Karaya»

Об этом пишет указ президента.

Звание было присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Ворошилову Вадиму Александровичу – майору», – отмечается в указе.

Добавим, что 12 октября пилот уничтожил 5 иранских дронов, после чего катапультировался над Винницкой областью, предварительно отведя самолет от населенного пункта.