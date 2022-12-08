Норвегия передала украинским пограничникам партию генераторов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Свету на границе быть», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные от норвежских партнеров генераторы помогут пограничникам эффективно выполнять свои задачи, несмотря на энергетический террор россии.

«В частности, противодействовать незаконному перемещению материалов, которые могут нести радиационную, химическую, бактериологическую или ядерную угрозы», - добавили в ГНСУ.

Напомним, Тайвань выделяет $1 миллион на покупку генераторов для Киева.