Зеленский: Мирное время в Украине может наступить в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что уже в 2023 году боевые действия в Украине закончатся и наступит мирное время.

Об этом сообщает Politico.

Известно, что ранее издание признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы, а путина – неудачником года.

«Украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», - сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые «помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время».

«Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, - это №1», - добавил президент.

Напомним, что ранее Генсек НАТО предположил, что война рф против Украины может закончиться переговорами