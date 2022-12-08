В Николаевской области выплатят денежную помощь детям военнопленных, - Замазеева

В ближайшее время 57 детей военнопленных николаевских Героев получат пособие на оздоровление в размере 10 тысяч гривен.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Инициированные мной как председателем Николаевского областного совета изменения в областную программу «Забота» по защите и поддержке семей наших военнопленных Героев уже вышли на стадию реализации! Провели первое заседание соответствующей комиссии при участии представителей облсовета, ОВА и департамента соцзащиты. Единодушно утвердили решение о предоставлении разовой денежной помощи на оздоровление детей находившихся николаевских военнослужащих или находящихся в плену", - рассказала Замазеева.

Выплаты будут начислены в соответствии с заявками, полученными от родственников военнопленных и тщательно отработаны специалистами Консультационного центра Координационного штаба по обращению с военнопленными Южного региона.