ВСУ взяли на вооружение автоматизированную систему управления «Дзвін-АС»

Министр обороны 6 декабря подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления «Дзвін-АС».

Об этом Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook.

«Вышел своеобразный подарок ко Дню Вооруженных Сил Украины. Ведь наши военные очень заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания. Эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а затем – государственные. В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных Сил. Далее Генштаб будет принимать решение о параметрах масштабирования данной АСУ», – рассказал Резников.

Также Резников рассказал и о других направлениях цифровизации армии.

По его словам, для усовершенствования логистики ВСУ внедряется натовская программа Logfas, которая уже активно разворачивается до уровня бригад и до конца года по плану охватит их все.

Одновременно внедрено программное обеспечение Korovaj для обработки потребностей армии. Среди прочего это обеспечивает надлежащую прозрачность и контроль над вооружением и военной техникой, которую Украина получает в виде материально-технической помощи.

«Скажем, мы в тесном контакте с американскими партнерами и недавно демонстрировали результаты внедрения указанных систем. Именно благодаря этому сохраняется беспрецедентный уровень взаимного доверия, а все попытки врагов Украины заблокировать поставки оружия остаются безуспешными», – пояснил министр обороны.

Кроме этого, Минобороны получило положительное заключение экспертизы по Комплексу специального программного обеспечения «Интеграционная платформа «Дельта». Это важный этап формализации платформы в соответствии с утвержденной дорожной картой. Далее последует цикл официальных испытаний, по результатам которых будет приниматься решение о принятии на вооружение.

«Впереди – большой объем работы по завершению испытаний и официального принятия на вооружение целого ряда программных продуктов, которые обеспечивают ситуационную осведомленность и управление на оперативном и тактическом уровнях, или повышают возможности отдельных видов/родов/сил ВСУ», – отметил Алексей Резников.

По словам министра, учитывая долгосрочные вызовы в сфере военной безопасности и обороны, Министерство обороны Украины должно стать одним из лидеров цифрового развития. Эта задача будет решаться путем повышения компетенций в оборонном ведомстве и Вооруженных Силах, а также через внедрение политик, способствующих государственно-частному партнерству в этой области.

В частности, уже начата деятельность Центра кибербезопасности Минобороны и военной команды реагирования на киберинциденты MIL.CERT-UA. Министерство выступило одним из инициаторов и организаторов Национального оборонного хакатона, состоявшегося две недели назад.

«Враг прекрасно понимает значение цифровизации. Поэтому прилагает огромные усилия для дискредитации и срыва этой работы в украинской армии, как недавно состоялось на примере программы «Дельта». В ход идут кибератаки, кампании по дезинформации, «полезные идиоты» и т.п. – весь возможный спектр противодействия. Это нас не остановит. Мы ведь сможем победить врага только за счет качества сил обороны. Более совершенная логистика и эффективная АСУ будут влиять на результаты боевых действий не менее десятка MLRS. Это сохранит жизнь наших воинов и приблизит победу», – подытожил Резников.

АСУ «Дзвін-АС» – это автоматизированная система управления и контроля боевыми действиями, которая позволяет быстро генерировать документы боевого управления, отслеживать изменения на карте боевых действий, иметь оперативные данные по обеспечению, а также рассчитывать соотношение сил для применения их в разных сценариях.

В марте 2021 года Bihus.Info опубликовало расследование по системе «Дзвін-АС». В расследовании отмечалось, что Минобороны потратило на АСУ около 580 млн грн, однако аудит в 2020 году показал, что у нее проблемы, в том числе несовместимые с аналогичными системами стран НАТО.

В ноябре нардеп от «Голоса» Александр Юрчишин сообщил, что НАБУ расследует хищение в особо крупных размерах на создании системы «Дзвін-АС».

В компании «Эверест», разрабатывавшей «Дзвін-АС», отвергали обвинения и просили принять систему на использование ВСУ.