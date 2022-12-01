В Николаеве резервуары с очищенной водой защитили от морозов

В Николаеве над резервуарами с очищенной питьевой водой установили контейнеры, которые обеспечат использование резервуаров в морозы.

Об этом рассказал заместитель начальника Николаевского общества Красного Креста Аркадий Дабагян, передает «Суспільне».

По словам Дабагяна, на сегодняшний день в Николаеве общество Красного Креста утеплило десять систем подачи очищенной воды. Общий объем всех емкостей - около 150 тысяч литров.

«Именно эти десять систем обеспечивают водоснабжение за весь этот период. Сейчас мы уже с начала полномасштабной агрессии обеспечили николаевцев объемом в 35 миллионов литров воды, понимаем, что впереди зима и именно поэтому подготовились, проделали вот такую работу», - говорит Аркадий Дабагян.

Очистные сооружения и оборудование разместили в контейнерах из пенопласта, поддерживающих температуру воды от семи до десяти градусов даже в морозы.

«Система защиты очень проста. Это обычный термос. Такие же термосы мы сделали по Николаеву внутри контейнеров. Вода, которая находится внутри, имеет плюсовую температуру, благодаря пенопласту, эта температура сохраняется внутри и не замерзает», — рассказывает Аркадий Дабагян.

Местная жительница Любовь отметила, что вода в резервуарах хорошего качества.

«Людей много собирается, потому что тара объемная. Четыре баклажки я набираю себе, сварить есть, помыть посуду ею, потому что из крана плохая, а этой смываю, и умыться», – рассказывает Любовь.

В один из таких утепленных пунктов очистки воды приходит другой николаевец Леонид. Мужчина говорит, подобных точек с подачей питьевой воды необходимо больше.

«С тем состоянием водоснабжения в Николаеве это удовлетворительно. Этой воды, которую мы взяли, достаточно приготовить обед, нагреть чайника, а техническая вода в кране есть. Единственное, что очереди. Хотелось бы, чтобы таких пунктов было больше», — говорит Леонид. .

На каждой точке очищения размещают емкости с водой объемом 20 тысяч литров.

Ранее сообщалось, что «Николаевэлектротранс» возобновляет подвоз очищенной воды для жителей Николаева