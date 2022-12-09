Нидерланды не потребуют экстрадиции виновных в сбитии Боинга над Донбассом – считают, что рф их не выдаст

Прокуратура Нидерландов не потребует от рф экстрадиции экс-офицера фсб, бывшего "министра обороны днр" Игоря Гиркина (Стрелкова), главы "гру днр" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко, которых суд признал виновными в сбитии самолета Боинг над Донбассом в 2014 году.

Об этом сказала спикер прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк, пишет Укринформ.

– российская федерация не выдает своих граждан, поэтому требовать экстрадиции осужденных не будут. Однако будут приложены все усилия, чтобы Гиркин, Дубинский и Харченко отбывали наказание. Европейская сеть ENFAST для поиска и захвата опасных международных беглецов занимается международной идентификацией и розыском осужденных. Красное уведомление Интерпола, на основании которого они могут быть задержаны, будет сохранено. Прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен избежать наказания, – сказала она.

Гиркин, Дубинский и Харченко признаны виновными в сбитии самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, они приговорены к пожизненному заключению. Подполковник российского гру Олег Пулатов был оправдан.