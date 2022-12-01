Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды

Министерство иностранных дел Дании помогает Николаеву возобновить водоснабжение.

Об этом сообщили в Посольстве Дании в Украине.

Всего датское правительство предоставило 50 очистных систем обратного осмоса через партнерскую организацию – Датский совет по вопросам беженцев.

"Первые очистные системы уже доставлены и установлены по городу. Они будут подавать не только питьевую воду, но и чистую воду для центрального отопления".