Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды

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08.12.2022 20:25

Министерство иностранных дел Дании помогает Николаеву возобновить водоснабжение.

Об этом сообщили в Посольстве Дании в Украине.

Всего датское правительство предоставило 50 очистных систем обратного осмоса через партнерскую организацию – Датский совет по вопросам беженцев.

"Первые очистные системы уже доставлены и установлены по городу. Они будут подавать не только питьевую воду, но и чистую воду для центрального отопления".

"Эту поддержку совместно оказали Министерство иностранных дел Дании, Датский совет по делам беженцев и Николаевский городской совет. Дальнейшая помощь из Дании для подготовки к зиме уже в пути!” – говорится в сообщении.

Фотофакт