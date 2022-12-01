Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды

Министерство иностранных дел Дании помогает Николаеву возобновить водоснабжение.
Об этом сообщили в Посольстве Дании в Украине.
Всего датское правительство предоставило 50 очистных систем обратного осмоса через партнерскую организацию – Датский совет по вопросам беженцев.
"Первые очистные системы уже доставлены и установлены по городу. Они будут подавать не только питьевую воду, но и чистую воду для центрального отопления".
"Эту поддержку совместно оказали Министерство иностранных дел Дании, Датский совет по делам беженцев и Николаевский городской совет. Дальнейшая помощь из Дании для подготовки к зиме уже в пути!” – говорится в сообщении.