Президент Зеленский посмертно наградил черкасских полицейских, погибших на Херсонщине

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды полицейским, погибшим в Херсонской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Напомним, что четверо полицейских из Черкасской области подорвались на минах, когда проводили стабилизационные мероприятия в деоккупированных районах. Еще четверо правоохранителей получили ранения, за их жизнь сейчас борются врачи.

Звание Героя Украины (посмертно) присвоено начальнику Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилу Куратченко.

Орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно) награждены старший инспектор отдела взрывотехнической службы, капитан Игорь Мельник, старший инспектор–кинолог, капитан Сергей Ненада и помощник дежурного, капрал полиции Вадим Перижок.