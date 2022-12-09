АО «Николаевгаз» возобновляет газоснабжение на деоккупированных территориях

Специалисты компании АО «Николаевгаз» с первых дней полномасштабной войны работали под обстрелами, чтобы обеспечить клиентов услугой распределения газа, но на территории куда достался враг.

Об этом говорится в сообщении компании.

- С марта, когда была оккупирована Херсон и территории Николаевской области, определенное количество потребителей остались без услуги распределения газа. Населённые пункты между Николаевской и Херсонской областями были под постоянным огнем артиллерии и реактивных систем залпового огня. Из-за обстрелов кассетными снарядами газовые сети превратились в решето, часть газопроводов полностью разрушена, оборудование – шкафные регуляторы, комбинированные домовые регуляторы давления, счетчики подлежат замене. Для безопасности наших клиентов и их газовых приборов – сеть должна быть герметичной, поэтому мы обследуем каждый сантиметр газопровода, как наземного, так и подземного для обнаружения повреждений. Это масштабная работа, на которую сейчас направлены все силы предприятия, - технический директор АО «Николаевгаз» Дмитрий Грицай.

По состоянию на 8 декабря уже обследованы газопроводы: низкое давление - более 150 км, среднее давление - 130 км, высокое давление - 160 км.

Компания тесно сотрудничает с Николаевской военной администрацией и подразделениями ГСЧС, поскольку территории заминированы и «засыпаны» неразорвавшимися снарядами.

Газоснабжение уже восстановлено в трех населенных пунктах, а это более 500 потребителей.

Очаковская община до сих пор подвергается обстрелам, в результате которых повреждено газорегулирующее оборудование. Чтобы не допустить прекращения газоснабжения в это сложное время, специалисты выполнили замену разрушенного шкафового регулирующего пункта.

Уверенно держим энергетический фронт и продолжаем работу по восстановлению!