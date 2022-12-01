В Николаевском РСЦ МВД рассказали об изменениях при регистрации авто, касающихся экспертного исследования

С 14 декабря вступает в силу Постановление КМУ №1019, которое вносит изменения в процедуру регистрации и перерегистрации транспортных средств. Экспертное исследование транспортного средства, проводимого Экспертной службой МВД, выделяется из процедуры регистрации в сервисном центре МВД. Теперь его нужно проходить до того, как обращаться за услугой регистрации и перерегистрации транспортного средства в сервисные центры МВД.

Об этом сообщает региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.

- Алгоритм регистрации автомобиля в Украине при купле-продаже теперь становится таким: сначала следует обратиться в Экспертную службу МВД и получить их заключение о транспортном средстве. Затем две стороны: владелец и покупатель или их представители с действующим заключением обращаются в сервисный центр МВД и проводят перерегистрацию транспортного средства. Также это можно сделать онлайн. Такое выделение еще позволяет в будущем проводить регистрационные действия с транспортными средствами онлайн с помощью двух смартфонов или компьютеров — владельца и покупателя, — сообщил заместитель начальника регионального сервисного центра МВД в Николаевской области Вадим Шмельков

Теперь экспертное исследование транспортного средства необходимо пройти в Экспертной службе МВД, а регистрационные действия — в сервисном центре МВД. Принцип экстерриториальности работает. Важно знать, что заключение экспертной службы МВД будет действовать 10 дней. Остается и опция в один день получить обе услуги – пройти исследования и провести регистрационные действия, это не запрещено.

Экспертное заключение обязательно при таких регистрационных действиях:

- перерегистрация с одного владельца на другого;

- регистрация подержанного ввезенного из-за границы транспортного средства;

- восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства, если оно было выдано до 1 сентября 2019;

- перерегистрация после наследования транспортного средства, если свидетельство его предыдущему владельцу было выдано до 1 сентября 2019 года.

У всех, кому нужно пройти экспертное исследование и перерегистрировать авто, будет возможность получить один талон предварительной записи на две услуги. Наши модули электронной записи интегрированы и позволяют заранее записаться онлайн или непосредственно в помещении через терминал.

Экспертное исследование не проводится в таких случаях:

- регистрация нового ТС;

- изменение анкетных данных владельца в свидетельстве о регистрации ТС (и физические лица и юридические лица);

- снятие с учета ТС/выбраковки ТС;

- перерегистрация ТС после установки ГБО;

- перерегистрация ТС из-за замены/потери номерного знака или закрепление индивидуального номерного знака;

- восстановление свидетельства о регистрации ТС, зарегистрированных после 1 сентября 2019 г.;

- получение/возврат регистрационных документов для выезда за границу;

- получение/возврат временного регистрационного талона;

- перерегистрация ТС после установки/снятия световых сигнальных устройств;

- регистрация транспортного средства связи с переходом права собственности по договору финансового лизинга.