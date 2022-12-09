Около 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами: «Как четыре Швейцарии»

Приблизительно 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. На их очищение понадобится около десяти лет.

Об это сообщила заместитель министра МВД Украины Мэри Акопян, во время брифинга.

По словам Акопян, речь идет о 174 тысяч квадратных километров территории Украины.

«Это составляет около 30% наших территорий. Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день — это четыре Швейцарии. Это очень демонстративно и ярко говорит о реальной ситуации, с которой мы работаем. Мы ставим очень амбициозную цель, что все эти территории мы сможем очистить в течение 10 лет. Это кажется многое, но для таких видов робот это мало. Главное, над чем сегодня работаем — усилить нашу способность двигаться в таких темпах», — отметила Акопян.