Художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня

Английский художник Бэнкси и руководитель регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрей Букин стали почетными гражданами Ирпеня.

Такое решение было принято на сессии Ирпенского городского совета, написал в Facebook мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Художник Бэнкси оставил на одном из разрушенных рашистами домов в Ирпене свое граффити, привлекая внимание мирового сообщества к масштабам разрушений и «увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения». Напомним, что настоящее имя Бэнкси неизвестно.

Андрей Букин лично координировал помощь по эвакуации по железной дороге жителей Ирпеня, создание комфортного «Железного городка» для временного проживания потерявших жилье ирпенцев. Также он помогал в быстром восстановлении железнодорожного моста через реку Ирпень, перевозке гуманитарной помощи и материалов для восстановления города.