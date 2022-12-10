Великобритания, Италия и Япония разрабатывают новейший самолет-истребитель

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о сотрудничестве между его страной, Италией и Японией в разработке истребителя нового поколения.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на BBC.

В рамках Глобальной боевой воздушной программы (GCAP) страны разработают истребитель следующего поколения, который должен поступить на вооружение в середине 2030-х годов и со временем заменить реактивный самолет Typhoon. Предварительное название самолета с новейшим вооружением – Tempest (Буря).

Самолет будет использовать усовершенствованные датчики и искусственный интеллект, чтобы помогать пилоту, когда тот перегружен или находится в чрезвычайном стрессе. Истребитель также сможет летать без участия пилота и запускать гиперзвуковые ракеты. Издание добавляет, что к разработке могут присоединиться другие страны.

Для Великобритании это соглашение связано не только с безопасностью, но и с экономикой. Правительство надеется, что разработка нового истребителя может создать и сохранить тысячи рабочих мест в стране и расширить экспорт оружия. Аудиторы PricewaterhouseCoopers предполагают, что, взяв на себя ведущую роль в разработке такого самолета, Великобритания может создать 21 тысячу рабочих мест в год и внести £26,2 миллиарда в экономику к 2050 году.