Эстония передала Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием

Эстония отправила в украинские города еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.

Об этом сообщил посол Украины в Эстонии Марианна Беца в Twitter.

«Еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились из Эстонии в Украину, а именно в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву. Выражаем благодарность МИД Эстонии, Минкульту Украины и Минэкономики Эстонии за гуманитарные гарантии для помощи украинскому народу», - написала она.

Напомним, как Норвегия передала украинским пограничникам партию генераторов.