Президент Зеленский призвал Турцию и ООН помочь в безопасности Николаевской области и ее портов

Гарантирование безопасности Николаевской области и ее портам станет очередным шагом к обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на TRT World Forum 2022 в Стамбуле, пишет Офис Президента.

В своем обращении к президенту Турции Эрдогану Зеленский сказал, что не было бы никакой остроты продовольственного кризиса, если бы российский флот не заблокировал украинские порты в Черном море.

- Но благодаря нашим храбрым воинам, изменяющим баланс сил в противостоянии с россией, и благодаря силе дипломатии удалось восстановить морской экспорт из трех черноморских портов Украины. С июля этого года мы уже экспортировали более 13 миллионов тонн агропродукции в 40 стран мира… Вот что такое наше с вами могущество. Украина, Турция, ООН совместно останавливают угрозу голода, о котором столько говорилось… Продовольственная безопасность – один из элементов нашей формулы мира. И это то, в чем может проявиться на 100%, в частности лидерская роль Турции, - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские порты, вовлеченные в экспортную зерновую инициативу, работают только на половину мощности. И это только потому, что россия тормозит реализацию экспорта – держит суда в ожидании «инспекций». По состоянию на сегодняшний день более 80 судов ожидают своей очереди. Среднее время ожидания судов – три-пять недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 миллиона тонн украинской агропродукции.